Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 12 августа 2022
Фрайбург
12.08.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
35'
М. Грегоритч
77'
Д. Гиттенс
84'
Ю. Мукоко
88'
М. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Вольф
Желтая карточка
Д. Кьерех
87'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
86'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
Р. Доан
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Ю. Брандт
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гиттенс
Пас отдал
Ю. Мукоко
76'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Дауд
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
74'
70'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
67'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
64'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Т. Азар
60'
Желтая карточка
Д. Беллингем
46'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Гинтер
35'
33'
Желтая карточка
Т. Менье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Торган Азар
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
20
Доан
25
Сильдийя
11
Грегоритч
4-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Геррейру
5
Беллингем
81
Дауд
9
Азар
18
Ройс
27
Модест
14
Мален
20
Доан
7
Кьерех
7
Кьерех
20
Доан
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
81
Дауд
8
Брандт
8
Брандт
81
Дауд
9
Азар
11
Гиттенс
11
Гиттенс
9
Азар
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия Д
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+