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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 09 февраля 2024
Боруссия Д
09.02.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
16'
Д. Мален
45+7'
Д. Мален
87'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Ройс
88'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Э. Джан
88'
Замена
М. Морей
️️️️
Я. Матсен
88'
ГОЛ! 3:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Я. Матсен
87'
80'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Ж. Макенго
79'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Салаи
Замена
М. Вольф
️️️️
Ю. Рюэрсон
79'
Желтая карточка
Д. Мален
73'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Гиттенс
66'
59'
Замена
Р. Доан
️️️️
М. Грегоритч
59'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
ГОЛ! 2:0!
Д. Мален
Пас отдал
Н. Фуллкруг
45'
+7
23'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Гульде
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Н. Фуллкруг
16'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
22
Матсен
25
Зюле
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
18
Ройс
11
Гиттенс
14
Мален
10
Фуллкруг
3-1-1-2-3
1
Атуболу
17
Кюблер
5
Гульде
33
Макенго
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
25
Сильдийя
11
Грегоритч
23
Джан
15
Хуммельс
15
Хуммельс
23
Джан
22
Матсен
3
Морей
3
Морей
22
Матсен
26
Рюэрсон
27
Вольф
27
Вольф
26
Рюэрсон
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Брандт
11
Гиттенс
18
Ройс
19
Санчо
19
Санчо
18
Ройс
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
5
Гульде
41
Салаи
41
Салаи
5
Гульде
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
11
Грегоритч
20
Доан
20
Доан
11
Грегоритч
7
Салаи
26
Филипп
26
Филипп
7
Салаи
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
7
Офсайды
3
3
Количество передач
668
332
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.26
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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