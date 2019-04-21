Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 21 апреля 2019
Фрайбург
21.04.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
12'
Д. Санчо
54'
М. Ройс
79'
М. Гетце
87'
П. Алькасер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
87'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
П. Алькасер
Желтая карточка
П. Штенцель
86'
79'
ГОЛ! 0:3!
М. Гетце
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Я. Хаберер
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Геррейру
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Хайнц
15
Штенцель
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
7
Вальдшмидт
4-2-1-3
1
Бюрки
27
Вольф
22
Диалло
25
Аканджи
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
27
Гетце
18
Ройс
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
4
Робин Кох
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия Д
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+