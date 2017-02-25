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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 25 февраля 2017
Фрайбург
25.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
13'
С. Папастатопулос
55'
П. Обамеянг
70'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Замена
А. Игньевски
️️️️
Л. Кюблер
85'
82'
Замена
А. Шюррле
️️️️
П. Обамеянг
82'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Ройс
76'
Замена
С. Кагава
️️️️
У. Дембеле
70'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Дурм
Желтая карточка
М. Филипп
67'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Н. Петерсен
64'
55'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
Замена
М. Кемпф
️️️️
О. Булут
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
4-1-2-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
3
Торрехон
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Франтц
6
Булут
32
Грифо
18
Петерсен
26
Филипп
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
5
Бартра
37
Дурм
5
Вайгль
22
Геррейру
8
Кастро
10
Дембеле
18
Ройс
7
Обамеянг
17
Кюблер
22
Игньевски
22
Игньевски
17
Кюблер
6
Булут
2
Кемпф
2
Кемпф
6
Булут
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Ройс
11
Пулишич
11
Пулишич
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Обамеянг
10
Дембеле
10
Кагава
10
Кагава
10
Дембеле
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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