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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 29 февраля 2020
Боруссия Д
29.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
15'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
86'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Д. Хайнц
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
81'
70'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
Желтая карточка
Э. Джан
68'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Ю. Брандт
63'
Замена
М. Аканджи
️️️️
М. Хуммельс
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Т. Азар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-3-1-3
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
23
Загаду
22
Геррейру
23
Джан
2
Хакими
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
3-3-1-2-1
1
Шволов
3
Хайнц
3
Линхарт
5
Гульде
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
15
Хуммельс
25
Аканджи
25
Аканджи
15
Хуммельс
8
Брандт
9
Холанд
9
Холанд
8
Брандт
3
Хайнц
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
3
Хайнц
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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