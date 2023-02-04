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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 04 февраля 2023
Боруссия Д
04.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Фрайбург
26'
Н. Шлоттербек
48'
К. Адейеми
51'
С. Аллер
69'
Ю. Брандт
82'
Д. Рейна
45'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
88'
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Кюблер
ГОЛ! 5:1!
Д. Рейна
Пас отдал
Р. Геррейру
82'
78'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Замена
М. Дауд
️️️️
М. Вольф
78'
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Беллингем
71'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
71'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Р. Геррейру
69'
67'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Хелер
67'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Доан
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
61'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
61'
60'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
60'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Д. Кьерех
56'
Желтая карточка
Д. Кьерех
ГОЛ! 3:1!
С. Аллер
Пас отдал
Р. Геррейру
51'
ГОЛ! 2:1!
К. Адейеми
Пас отдал
Д. Беллингем
48'
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Хелер
Желтая карточка
Ю. Брандт
35'
Желтая карточка
К. Адейеми
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. Шлоттербек
26'
17'
Вторая желтая
К. Сильдийя
15'
Желтая карточка
К. Сильдийя
Желтая карточка
Р. Геррейру
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
22
Геррейру
25
Зюле
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
14
Адейеми
8
Брандт
18
Ройс
22
Аллер
4-1-3-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
20
Доан
7
Кьерех
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
27
Вольф
81
Дауд
81
Дауд
27
Вольф
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
5
Беллингем
14
Мален
14
Мален
5
Беллингем
17
Кюблер
5
Гульде
5
Гульде
17
Кюблер
7
Кьерех
8
Эггештайн
8
Эггештайн
7
Кьерех
20
Доан
11
Чон
11
Чон
20
Доан
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
32
Бенжамин Уфофф
ВР
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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