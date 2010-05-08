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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 08 мая 2010
Фрайбург
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
60'
М. Идриссу
70'
П. Сиссе
90'
П. Сиссе
47'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
ГОЛ! 3:1!
П. Сиссе
Замена
О. Барт
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Т. Хайнал
Замена
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Д. Рангелов
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:1!
М. Идриссу
Замена
Ю. Шустер
️️️️
И. Банович
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Райзингер
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Желтая карточка
И. Банович
Желтая карточка
М. Идриссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Деде
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
8
Хамед Намуши
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
21
Топрак
11
Крмас
23
Муйджа
14
Жагер
0
Банович
16
Макиади
6
Абдессадки
0
Идриссу
27
Райзингер
4-4-2
1
Вайденфеллер
0
Деде
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
15
Хайнал
6
Гросскройц
10
Барриос
16
Вальдес
6
Абдессадки
4
Барт
4
Барт
6
Абдессадки
0
Банович
23
Шустер
23
Шустер
0
Банович
27
Райзингер
61
Сиссе
61
Сиссе
27
Райзингер
15
Хайнал
28
Сантана
28
Сантана
15
Хайнал
16
Блащиковски
9
Рангелов
9
Рангелов
16
Блащиковски
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
8
Хамед Намуши
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
16
Симон Пуплен
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
8
Хамед Намуши
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
16
Симон Пуплен
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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