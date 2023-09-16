Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 16 сентября 2023
Фрайбург
16.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия Д
45+2'
Л. Хелер
45+6'
Н. Хефлер
11'
М. Хуммельс
60'
Д. Мален
88'
М. Хуммельс
90+2'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
М. Ройс
Пас отдал
М. Вольф
Желтая карточка
М. Эггештайн
89'
88'
ГОЛ! 2:3!
М. Хуммельс
Желтая карточка
Ф. Линхарт
86'
Замена
К. Шмидт
️️️️
Л. Кюблер
85'
Замена
М. Рехль
️️️️
Р. Доан
85'
84'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Э. Джан
Красная карточка
Н. Хефлер
82'
78'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Хелер
77'
71'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
68'
Желтая карточка
М. Вольф
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мален
Пас отдал
Н. Фуллкруг
59'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
К. Адейеми
59'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
С. Аллер
46'
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 2:1!
Н. Хефлер
Пас отдал
В. Грифо
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 1:1!
Л. Хелер
Пас отдал
В. Грифо
45'
+2
Замена
В. Грифо
️️️️
М. Грегоритч
28'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Атуболу
5
Гульде
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
20
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
8
Брандт
14
Адейеми
22
Аллер
14
Мален
17
Кюблер
4
Шмидт
4
Шмидт
17
Кюблер
20
Доан
34
Рехль
34
Рехль
20
Доан
11
Грегоритч
32
Грифо
32
Грифо
11
Грегоритч
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
5
Бенсебаини
27
Вольф
27
Вольф
5
Бенсебаини
14
Адейеми
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Адейеми
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
23
Джан
14
Мукоко
14
Мукоко
23
Джан
22
Аллер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
22
Аллер
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия Д
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+