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Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 20 ноября 2010
Фрайбург
20.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
27'
М. Хуммельс (АГ)
75'
Р. Левандовски
78'
М. Муйджа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Путило
Замена
А. Да Силва
️️️️
Л. Барриос
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Муйджа
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Шмельцер
Замена
Р. Левандовски
️️️️
С. Кагава
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хуммельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
21
Топрак
4
Барт
23
Муйджа
23
Шустер
14
Путило
16
Макиади
6
Абдессадки
10
Розенталь
61
Сиссе
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
14
Путило
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Путило
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
10
Барриос
8
Да Силва
8
Да Силва
10
Барриос
6
Гросскройц
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Кагава
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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