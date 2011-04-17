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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 17 апреля 2011
Боруссия Д
17.04.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
24'
М. Гетце
45'
Р. Левандовски
79'
К. Гросскройц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
Замена
М. Фойлнер
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Деде
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Нику
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 3:0!
К. Гросскройц
Пас отдал
М. Гетце
Замена
Д. Жагер
️️️️
А. Путило
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Э. Йендришек
Желтая карточка
О. Барт
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Хуммельс
Замена
А. Да Силва
️️️️
Н. Шахин
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
М. Шмельцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Хайко Бучер
(К)
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Юлиан Шустер
ОП
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-1-3-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
4
Барт
21
Топрак
5
Бучер
23
Шустер
14
Путило
16
Макиади
26
Йендришек
20
Калиджиури
61
Сиссе
27
Гетце
0
Деде
0
Деде
27
Гетце
8
Шахин
8
Да Силва
8
Да Силва
8
Шахин
6
Гросскройц
8
Фойлнер
8
Фойлнер
6
Гросскройц
23
Шустер
8
Нику
8
Нику
23
Шустер
14
Путило
14
Жагер
14
Жагер
14
Путило
26
Йендришек
27
Райзингер
27
Райзингер
26
Йендришек
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Кишо Яно
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
23
Йоханнес Флум
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
23
Йоханнес Флум
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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