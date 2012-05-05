Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 05 мая 2012
Боруссия Д
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
4'
Я. Блащиковски
20'
Р. Левандовски
27'
Р. Левандовски
39'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
Замена
А. Хинкель
️️️️
М. Муйджа
Замена
Л. Барриос
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
А. Путило
️️️️
С. Фрайс
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Гетце
️️️️
Л. Пищек
ГОЛ! 4:0!
Я. Блащиковски
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
Й. Флум
️️️️
Я. Розенталь
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Суботич
20'
ГОЛ! 1:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
6
Кевин Гросскройц
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
4-2-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
20
Гюндоган
5
Кель
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
3-2-3-2
33
Бац
28
Гинтер
25
Сорг
21
Хен
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
16
Макиади
31
Геде
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Кагава
14
Перишич
14
Перишич
10
Кагава
26
Пищек
27
Гетце
27
Гетце
26
Пищек
16
Блащиковски
10
Барриос
10
Барриос
16
Блащиковски
23
Муйджа
20
Хинкель
20
Хинкель
23
Муйджа
9
Фрайс
14
Путило
14
Путило
9
Фрайс
10
Розенталь
23
Флум
23
Флум
10
Розенталь
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+