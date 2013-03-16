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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 16 марта 2013
Боруссия Д
16.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
5 : 1
Завершен
Фрайбург
41'
Р. Левандовски
44'
Н. Шахин
45+1'
Р. Левандовски
73'
Н. Шахин
78'
Л. Биттенкурт
28'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
81'
Замена
К. Геде
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
81'
79'
Желтая карточка
М. Муйджа
79'
Замена
М. Муйджа
️️️️
О. Сорг
ГОЛ! 5:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Р. Левандовски
78'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Гетце
77'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
76'
Желтая карточка
Н. Суботич
74'
ГОЛ! 4:1!
Н. Шахин
73'
71'
Замена
Ф. Дианье
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Н. Шахин
Пас отдал
Я. Блащиковски
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Шахин
41'
40'
Желтая карточка
Ю. Шустер
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шмид
Пас отдал
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
44
Марк Лаис
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
28
Сантана
3
Суботич
26
Пищек
8
Шахин
20
Гюндоган
16
Блащиковски
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
3-2-2-1-2
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
7
Шмид
30
Гюнтер
23
Шустер
23
Флум
20
Калиджиури
33
Терраццино
10
Крузе
27
Гетце
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
27
Гетце
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
23
Шустер
3
Дианье
3
Дианье
23
Шустер
25
Сорг
23
Муйджа
23
Муйджа
25
Сорг
20
Калиджиури
31
Геде
31
Геде
20
Калиджиури
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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