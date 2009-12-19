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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 19 декабря 2009
Боруссия Д
19.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
19'
Л. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Зидан
Замена
Т. Бекманн
️️️️
С. Макиади
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Деде
️️️️
П. Овомойела
Замена
Д. Жагер
️️️️
М. Идриссу
Замена
Й. Флум
️️️️
И. Банович
Желтая карточка
И. Банович
ГОЛ! 1:0!
Л. Барриос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Фрайбург
34
Михаэль Лангер
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
13
Томми Бекманн
ЦФ
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
22
Овомойела
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Барриос
4-3-1-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
76
Менди
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
16
Макиади
20
Калиджиури
27
Райзингер
0
Идриссу
22
Овомойела
0
Деде
0
Деде
22
Овомойела
10
Зидан
28
Сантана
28
Сантана
10
Зидан
16
Блащиковски
16
Вальдес
16
Вальдес
16
Блащиковски
0
Идриссу
14
Жагер
14
Жагер
0
Идриссу
0
Банович
23
Флум
23
Флум
0
Банович
16
Макиади
13
Бекманн
13
Бекманн
16
Макиади
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
34
Михаэль Лангер
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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