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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 14 января 2022
Боруссия Д
14.01.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Фрайбург
14'
Т. Менье
29'
Т. Менье
45+1'
Э. Холанд
75'
Э. Холанд
86'
М. Дауд
61'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
Желтая карточка
Э. Холанд
88'
ГОЛ! 5:1!
М. Дауд
Пас отдал
Н. Шульц
86'
Замена
А. Витсель
️️️️
Д. Беллингем
84'
81'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
Желтая карточка
Ю. Брандт
76'
ГОЛ! 4:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Дауд
75'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
75'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Ройс
71'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
71'
65'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Я. Хаберер
65'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Салаи
61'
ГОЛ! 3:1!
Э. Демирович
46'
Замена
К. Шаде
️️️️
В. Грифо
46'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
Замена
М. Аканджи
️️️️
Э. Джан
46'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Беллингем
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Т. Менье
Пас отдал
Ю. Брандт
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Менье
Пас отдал
Ю. Брандт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
41
Уго Сике
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
81
Дауд
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
9
Холанд
4-1-1-3-1
32
Уфофф
17
Кюблер
3
Линхарт
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
23
Джан
28
Аканджи
28
Аканджи
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
28
Витсель
5
Беллингем
18
Ройс
9
Азар
9
Азар
18
Ройс
19
Хаберер
14
Кайтель
14
Кайтель
19
Хаберер
7
Салаи
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
7
Салаи
32
Грифо
7
Шаде
7
Шаде
32
Грифо
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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