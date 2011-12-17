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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 17 декабря 2011
Фрайбург
17.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
32'
Я. Розенталь
6'
Р. Левандовски
42'
И. Гюндоган
59'
К. Гросскройц
67'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
Замена
И. Перишич
️️️️
Ф. Сантана
Травма
Ф. Сантана
ГОЛ! 1:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросскройц
Замена
П. Овомойела
️️️️
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:3!
К. Гросскройц
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Я. Розенталь
ГОЛ! 1:1!
Я. Розенталь
Пас отдал
Й. Флум
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
(К)
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Антон Путило
ЛП
23
Йоханнес Флум
ОП
10
Ян Розенталь
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
11
Крмас
28
Ферати
7
Шмид
23
Флум
14
Путило
16
Макиади
10
Розенталь
20
Калиджиури
61
Сиссе
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
28
Сантана
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
20
Калиджиури
11
Дембеле
11
Дембеле
20
Калиджиури
28
Сантана
14
Перишич
14
Перишич
28
Сантана
29
Шмельцер
22
Овомойела
22
Овомойела
29
Шмельцер
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Маркус Зорг
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:25 (прямая)
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