Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 03 октября 2020
Боруссия Д
03.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
31'
Э. Холанд
47'
Э. Джан
66'
Э. Холанд
90+2'
Ф. Пасслак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
ГОЛ! 4:0!
Ф. Пасслак
Пас отдал
Э. Холанд
90'
+2
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
84'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Т. Менье
84'
84'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Рейна
80'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Беллингем
71'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
71'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Рейна
66'
57'
Желтая карточка
К. Чан Хун
Желтая карточка
М. Хуммельс
55'
55'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Н. Петерсен
55'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Салаи
55'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Гульде
55'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Хелер
ГОЛ! 2:0!
Э. Джан
Пас отдал
Д. Рейна
47'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Рейна
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
4-1-2-2-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
12
Менье
23
Джан
28
Витсель
5
Беллингем
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
3-4-1-2
21
Мюллер
5
Гульде
3
Хайнц
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
7
Салаи
18
Петерсен
9
Хелер
10
Рейна
19
Рейньер
19
Рейньер
10
Рейна
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
12
Менье
25
Пасслак
25
Пасслак
12
Менье
5
Беллингем
27
Делэни
27
Делэни
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
9
Хелер
11
Чон
11
Чон
9
Хелер
7
Салаи
32
Грифо
32
Грифо
7
Салаи
18
Петерсен
22
Чан Хун
22
Чан Хун
18
Петерсен
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
5
Гульде
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
5
Гульде
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
3
Матеу Морей
ПЗ
41
Стефан Дрляча
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
41
Стефан Дрляча
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Бенжамин Уфофф
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Боруссия Д
Фрайбург
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+