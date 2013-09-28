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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 28 сентября 2013
Боруссия Д
28.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Фрайбург
35'
М. Ройс
45+2'
М. Ройс (П)
58'
Р. Левандовски
70'
Р. Левандовски
79'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
89'
Желтая карточка
О. Сорг
ГОЛ! 5:0!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Р. Левандовски
79'
74'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Хофманн
70'
66'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Ю. Шустер
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Ройс
62'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
58'
46'
Замена
И. Хен
️️️️
Ф. Коклен
Замена
О. Кирх
️️️️
С. Бендер
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ройс
45'
+2
45'
+1
Красная карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
37
Дурм
6
Гросскройц
8
Шахин
22
Мхитарян
18
Ройс
9
Левандовски
7
Обамеянг
3-3-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
7
Шмид
13
Коклен
30
Гюнтер
9
Фрайс
6
Фернандес
23
Шустер
14
Мехмеди
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
18
Ройс
16
Блащиковски
16
Блащиковски
18
Ройс
5
Бендер
21
Кирх
21
Кирх
5
Бендер
23
Шустер
27
Хефлер
27
Хефлер
23
Шустер
13
Коклен
21
Хен
21
Хен
13
Коклен
9
Фрайс
31
Геде
31
Геде
9
Фрайс
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
0
Тим Шрамль
ЦЗ
33
Даниэль Бац
ВР
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
0
Тим Шрамль
ЦЗ
33
Даниэль Бац
ВР
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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