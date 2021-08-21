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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 21 августа 2021
Фрайбург
21.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
6'
В. Грифо
53'
Р. Салаи
59'
Я. Кайтель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Э. Демирович
86'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Я. Кайтель
86'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
В. Грифо
84'
79'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
А. Витсель
79'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ф. Пасслак
79'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
76'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
71'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
У. Ен Чон
71'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
71'
70'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
61'
Желтая карточка
М. Аканджи
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Я. Кайтель
ГОЛ! 2:0!
Р. Салаи
Пас отдал
Л. Хелер
53'
38'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Н. Шульц
34'
Желтая карточка
М. Дауд
19'
Желтая карточка
Д. Мален
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЦП
7
Кевин Шаде
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
4
Шлоттербек
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
11
Чон
7
Салаи
9
Хелер
3-3-2-2
1
Кобель
25
Пасслак
28
Аканджи
14
Шульц
81
Дауд
28
Витсель
5
Беллингем
10
Рейна
18
Ройс
9
Холанд
14
Мален
32
Грифо
17
Кюблер
17
Кюблер
32
Грифо
14
Кайтель
8
Эггештайн
8
Эггештайн
14
Кайтель
11
Чон
19
Хаберер
19
Хаберер
11
Чон
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
14
Шульц
22
Геррейру
22
Геррейру
14
Шульц
28
Витсель
15
Хуммельс
15
Хуммельс
28
Витсель
25
Пасслак
23
Джан
23
Джан
25
Пасслак
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
27
Томас Делэни
ОП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЦП
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
27
Томас Делэни
ОП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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