30 ноября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится одно из ключевых противостояний тура: лидирующая «Рома» принимает «Наполи», который идeт третьим и активно преследует соперника в гонке за верхние позиции. Обе команды находятся в хорошем тонусе и подходят к матчу с минимальными потерями. «Рома» уверенно лидирует благодаря стабильной игре в обороне и эффективным позиционным атакам, а «Наполи» постепенно набирает ход после плотного графика и выступлений в Лиге чемпионов.

«Рома»

После 12 туров римляне занимают первое место с 27 очками. Команда выиграла 9 матчей – лучший показатель в лиге. В последней игре «Рома» обыграла «Кремонезе» 3:1, а в пяти последних турах забила 9 голов, пропустив всего 3. Соуле остаeтся лучшим бомбардиром (5 голов), а оборона – одной из самых надeжных в Серии А: команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру. «Рома» побеждает в четырeх матчах подряд и продолжает демонстрировать плотный, сбалансированный футбол.

«Наполи»

Неаполитанцы идут третьими с 25 очками. Последний тур принес уверенную победу над «Аталантой» (3:1). В пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 3 – показатели почти идентичны «Роме». Мактоминей с пятью голами ведeт нападение команды. «Наполи» не проигрывает в шести из восьми последних матчей и уверенно играет в обороне – средний показатель пропущенных также 0.60 за игру. Однако в атаке команды нестабильность: лишь один забитый за последние три тура чемпионата.

Факты о командах

«Рома»

Побеждает 4 матча подряд

1.80 забитого и 0.60 пропущенного за игру

Лучшая форма в чемпионате

9 побед – лучший показатель в лиге

«Наполи»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в среднем 0.60 за игру

Забивает мало: 1.00 гола за матч

Уверенно играет против «Ромы»: не проигрывает в 10 из 12 очных матчей

Прогноз на матч «Рома» – «Наполи»

Матч ожидается равным по динамике и плотности борьбы. «Рома» сейчас выглядит более целостно: команда стабильнее в реализации и более уверенно держит структуру в обороне. «Наполи» создает меньше моментов и последние туры показывает спад в атаке. С учeтом текущей формы коллективов и статистики в сезоне логичным выглядит минимальное преимущество хозяев. При этом матч должен получиться осторожным и низовым – обе команды играют дисциплинированно.

Прогноз: победа «Ромы» – коэффициент 2.6