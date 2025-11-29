Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 2.6

29 ноября 2025 10:00
Рома - Наполи
30 нояб. 2025, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
победа «Ромы»
Сделать ставку

30 ноября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится одно из ключевых противостояний тура: лидирующая «Рома» принимает «Наполи», который идeт третьим и активно преследует соперника в гонке за верхние позиции. Обе команды находятся в хорошем тонусе и подходят к матчу с минимальными потерями. «Рома» уверенно лидирует благодаря стабильной игре в обороне и эффективным позиционным атакам, а «Наполи» постепенно набирает ход после плотного графика и выступлений в Лиге чемпионов.

«Рома»

После 12 туров римляне занимают первое место с 27 очками. Команда выиграла 9 матчей – лучший показатель в лиге. В последней игре «Рома» обыграла «Кремонезе» 3:1, а в пяти последних турах забила 9 голов, пропустив всего 3. Соуле остаeтся лучшим бомбардиром (5 голов), а оборона – одной из самых надeжных в Серии А: команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру. «Рома» побеждает в четырeх матчах подряд и продолжает демонстрировать плотный, сбалансированный футбол.

«Наполи»

Неаполитанцы идут третьими с 25 очками. Последний тур принес уверенную победу над «Аталантой» (3:1). В пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 3 – показатели почти идентичны «Роме». Мактоминей с пятью голами ведeт нападение команды. «Наполи» не проигрывает в шести из восьми последних матчей и уверенно играет в обороне – средний показатель пропущенных также 0.60 за игру. Однако в атаке команды нестабильность: лишь один забитый за последние три тура чемпионата.

Факты о командах

«Рома»

  • Побеждает 4 матча подряд
  • 1.80 забитого и 0.60 пропущенного за игру
  • Лучшая форма в чемпионате
  • 9 побед – лучший показатель в лиге

«Наполи»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.60 за игру
  • Забивает мало: 1.00 гола за матч
  • Уверенно играет против «Ромы»: не проигрывает в 10 из 12 очных матчей

Личные встречи
34% (13)
26% (10)
39% (15)
49
Забитых мячей
56
1.29
В среднем за матч
1.47
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  4:4
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1 : 1
02.02.2025
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
1 : 0
24.11.2024
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
23.12.2023
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
29.01.2023
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
0 : 1
23.10.2022
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 1
18.04.2022
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0 : 0
24.10.2021
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0 : 2
21.03.2021
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4 : 0
29.11.2020
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
2 : 1
05.07.2020
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
2 : 1
02.11.2019
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 4
31.03.2019
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
1 : 1
28.10.2018
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2 : 4
03.03.2018
Рома
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
0 : 1
14.10.2017
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1 : 2
04.03.2017
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 3
15.10.2016
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
1 : 0
25.04.2016
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0 : 0
13.12.2015
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
04.04.2015
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
01.11.2014
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1 : 0
09.03.2014
Рома
Италия. Кубок, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
12.02.2014
Рома
Италия. Кубок, 1/2 финала
Рома
3 : 2
05.02.2014
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
2 : 0
18.10.2013
Наполи
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
19.05.2013
Наполи
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
4 : 1
06.01.2013
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 2
28.04.2012
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 3
18.12.2011
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
0 : 2
12.02.2011
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 0
03.10.2010
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2 : 2
28.02.2010
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 1
04.10.2009
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 3
25.01.2009
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
1 : 1
31.08.2008
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
0 : 2
09.03.2008
Рома
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
4 : 4
20.10.2007
Наполи
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Наполи»

Матч ожидается равным по динамике и плотности борьбы. «Рома» сейчас выглядит более целостно: команда стабильнее в реализации и более уверенно держит структуру в обороне. «Наполи» создает меньше моментов и последние туры показывает спад в атаке. С учeтом текущей формы коллективов и статистики в сезоне логичным выглядит минимальное преимущество хозяев. При этом матч должен получиться осторожным и низовым – обе команды играют дисциплинированно.

Прогноз: победа «Ромы» – коэффициент 2.6

2.60
победа «Ромы»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А
18+
