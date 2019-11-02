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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 02 ноября 2019
Рома
02.11.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
19'
Н. Дзаньоло
55'
Ж. Верету (П)
72'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Вторая желтая
М. Четин
90'
+5
Желтая карточка
М. Четин
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ундер
90'
+3
Замена
Д. Сантон
️️️️
Х. Пасторе
89'
88'
Желтая карточка
А. Милик
Желтая карточка
Л. Спинаццола
86'
83'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Д. Ундер
️️️️
Н. Дзаньоло
81'
78'
Желтая карточка
М. Руй
77'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Клюйверт
77'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
76'
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Милик
Пас отдал
И. Лосано
65'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Мертенс
58'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Верету
55'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Л. Спинаццола
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
45
Четин
6
Смоллинг
23
Манчини
37
Спинаццола
11
Коларов
17
Верету
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
15
Пасторе
10
Джеко
4-2-1-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Кулибали
44
Манолас
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
30
Милик
15
Пасторе
18
Сантон
18
Сантон
15
Пасторе
10
Дзаньоло
7
Ундер
7
Ундер
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
8
Перотти
8
Перотти
19
Клюйверт
10
Инсинье
8
Юнес
8
Юнес
10
Инсинье
10
Мертенс
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Мертенс
7
Кальехон
11
Лосано
11
Лосано
7
Кальехон
Остались в запасе
Рома
Наполи
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Рома - Наполи
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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