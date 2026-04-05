«Динамо» Махачкала – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.54

05 апреля 2026 9:48
05 апр. 2026, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 23 тур
5 апреля 2026 года в 16:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата России. «Динамо» из Махачкалы будет принимать главную сенсацию сезона – «Балтику» Андрея Талалаева.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» из Махачкалы на три очка оторвалось от зоны прямого вылета в Первую лигу и располагается на 12-й строчке в РПЛ. Плотность таблицы настолько высока, что все меняется от тура к туру. Важно, что в прошлом месяце команда Хасанби Биджиева одолела прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге – «Оренбург».

Последние три игры:

  • ЦСКА – Динамо Махачкала 3:1
  • Зенит – Динамо Махачкала 1:0
  • Динамо Махачкала – Оренбург 1:0

«Балтика»

«Балтика» – главное открытие сезона. Команда Андрея Талалаева не признает авторитетов и претендует на место в первой тройки. Сейчас отставание от топ-3 составляет всего лишь 2 очка и с учетом того, что «Локомотиву» предстоит дерби со «Спартаком», уже после 23 тура «Балтика» может подняться на третью строчку в таблице.

Последние три игры:

  • Балтика – Сочи 4:0
  • Балтика – ЦСКА 1:0
  • Ростов – Балтика 1:1

Очные встречи

  • Балтика – Динамо Махачкала 2:0
  • Динамо Махачкала – Балтика 0:0
  • Балтика – Динамо Махачкала 1:1

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Балтика»

Подопечные Андрея Талалаева хороши дома и вне родных стен и попытаются набрать три балла, чтобы подняться в первую тройку РПЛ. Полагаем, что у «Балтики» рабочие шансы добиться желаемого результата.

Прогноз: победа «Балтики» с форой 0, коэффициент – 1,54. Прогноз на счет – 0:1.

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Мх
