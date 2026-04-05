5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Нефтехимик». Игра в Волгограде начнется в 17:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дмитрия Парфенова с 39 очками занимает 4-е место в Первой лиге. «Ротор» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 32:21.

Последние результаты:

29.03.26 «Черноморец» – «Ротор» – 1:4;

20.03.26 «Ротор» – «Факел» – 1:0;

14.03.26 КАМАЗ – «Ротор» – 1:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 35 очков и занимает 8-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 8 побед, 11 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 30:28.

Предыдущие результаты:

01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:1;

28.03.26 «Нефтехимик» – «Шинник» – 0:0;

22.03.26 «Сокол» – «Нефтехимик» – 0:3.

Очные встречи

05.10.25 «Нефтехимик» – «Ротор» – 0:0;

24.11.24 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:0;

04.08.24 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:0.

Прогноз на матч «Ротор» – «Нефтехимик»

«Ротор» идет в топ-4, что дает право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. Однако желающих продвинуть команду из Волгограда хватает, «Нефтехимик» – в их числе. Ожидается упорная и равная игра, в которой все может решить 1 гол – как и происходит в последних очных встречах.