Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ротор» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

05 апреля 2026 9:30
Ротор - Нефтехимик
05 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
ТМ (1,5)
Сделать ставку

5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Нефтехимик». Игра в Волгограде начнется в 17:00 (мск).

«Ротор»

Команда Дмитрия Парфенова с 39 очками занимает 4-е место в Первой лиге. «Ротор» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 32:21.

Последние результаты:

  • 29.03.26 «Черноморец» – «Ротор» – 1:4;
  • 20.03.26 «Ротор» – «Факел» – 1:0;
  • 14.03.26 КАМАЗ – «Ротор» – 1:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 35 очков и занимает 8-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 8 побед, 11 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 30:28.

Предыдущие результаты:

  • 01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:1;
  • 28.03.26 «Нефтехимик» – «Шинник» – 0:0;
  • 22.03.26 «Сокол» – «Нефтехимик» – 0:3.

Очные встречи

  • 05.10.25 «Нефтехимик» – «Ротор» – 0:0;
  • 24.11.24 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 04.08.24 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:0.

Прогноз на матч «Ротор» – «Нефтехимик»

«Ротор» идет в топ-4, что дает право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. Однако желающих продвинуть команду из Волгограда хватает, «Нефтехимик» – в их числе. Ожидается упорная и равная игра, в которой все может решить 1 гол – как и происходит в последних очных встречах.

  • Прогноз – ТМ (1,5) с кф. 2.10.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 4.60.

Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Ротор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 