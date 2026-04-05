05 апреля 2026 9:30
Ротор - Нефтехимик
05 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 турПерейти в онлайн матча
5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Нефтехимик». Игра в Волгограде начнется в 17:00 (мск).
«Ротор»
Команда Дмитрия Парфенова с 39 очками занимает 4-е место в Первой лиге. «Ротор» добыл 10 побед, 9 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 32:21.
Последние результаты:
- 29.03.26 «Черноморец» – «Ротор» – 1:4;
- 20.03.26 «Ротор» – «Факел» – 1:0;
- 14.03.26 КАМАЗ – «Ротор» – 1:1.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» набрал 35 очков и занимает 8-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 8 побед, 11 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 30:28.
Предыдущие результаты:
- 01.04.26 «Нефтехимик» – «Факел» – 0:1;
- 28.03.26 «Нефтехимик» – «Шинник» – 0:0;
- 22.03.26 «Сокол» – «Нефтехимик» – 0:3.
Очные встречи
- 05.10.25 «Нефтехимик» – «Ротор» – 0:0;
- 24.11.24 «Ротор» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 04.08.24 «Нефтехимик» – «Ротор» – 1:0.
Прогноз на матч «Ротор» – «Нефтехимик»
«Ротор» идет в топ-4, что дает право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. Однако желающих продвинуть команду из Волгограда хватает, «Нефтехимик» – в их числе. Ожидается упорная и равная игра, в которой все может решить 1 гол – как и происходит в последних очных встречах.
- Прогноз – ТМ (1,5) с кф. 2.10.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 4.60.