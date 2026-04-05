«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.60

05 апреля 2026 9:04
Валенсия - Сельта
05 апр. 2026, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 30 тур
1.60
Х2
5 апреля в 30-м туре Примеры играют «Валенсия» и «Сельта». Игра в Валенсии начнется в 17:15 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана с 35 очками занимает 12-е место в Примере. «Валенсия» добыла 9 побед, 8 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 32:42.

Последние результаты:

  • 21.03.26 «Севилья» – «Валенсия» – 0:2;
  • 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
  • 08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2.

«Сельта»

«Сельта» набрала 41 очко и занимает 6-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 10 побед, 11 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 41:35.

Предыдущие результаты:

  • 22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;
  • 19.03.26 «Лион» – «Сельта» – 0:2;
  • 15.03.26 «Бетис» – «Сельта» – 1:1.

Очные встречи

  • 03.01.26 «Сельта» – «Валенсия» – 4:1;
  • 02.02.25 «Валенсия» – «Сельта» – 2:1;
  • 23.08.24 «Сельта» – «Валенсия» – 3:1.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Сельта»

«Валенсия» – уверены середняк: до зоны еврокубков дотянуться трудно, а от зоны вылета левантийцы оторвались на 7 очков. «Сельта» из-за неудач в последних турах подпустила к себе конкурентов в борьбе за еврокубки, но в предстоящей игре точно не выглядит аутсайдером. Отметим, что по очкам в гостях «небесные» входит в топ-3 Примеры.

  • Прогноз – Х2 с кф. 1.60.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 11.00.

Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Сельта Валенсия
