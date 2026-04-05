Валенсия - Сельта
05 апр. 2026, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 30 тур
5 апреля в 30-м туре Примеры играют «Валенсия» и «Сельта». Игра в Валенсии начнется в 17:15 (мск).
«Валенсия»
Команда Карлоса Корберана с 35 очками занимает 12-е место в Примере. «Валенсия» добыла 9 побед, 8 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 32:42.
Последние результаты:
- 21.03.26 «Севилья» – «Валенсия» – 0:2;
- 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
- 08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2.
«Сельта»
«Сельта» набрала 41 очко и занимает 6-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 10 побед, 11 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 41:35.
Предыдущие результаты:
- 22.03.26 «Сельта» – «Алавес» – 3:4;
- 19.03.26 «Лион» – «Сельта» – 0:2;
- 15.03.26 «Бетис» – «Сельта» – 1:1.
Очные встречи
- 03.01.26 «Сельта» – «Валенсия» – 4:1;
- 02.02.25 «Валенсия» – «Сельта» – 2:1;
- 23.08.24 «Сельта» – «Валенсия» – 3:1.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Сельта»
«Валенсия» – уверены середняк: до зоны еврокубков дотянуться трудно, а от зоны вылета левантийцы оторвались на 7 очков. «Сельта» из-за неудач в последних турах подпустила к себе конкурентов в борьбе за еврокубки, но в предстоящей игре точно не выглядит аутсайдером. Отметим, что по очкам в гостях «небесные» входит в топ-3 Примеры.
- Прогноз – Х2 с кф. 1.60.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 11.00.