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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 03 марта 2018
Наполи
03.03.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 4
Завершен
Рома
6'
Л. Инсинье
90+2'
Д. Мертенс
7'
Д. Ундер
26'
Э. Джеко
73'
Э. Джеко
79'
Д. Перотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
ГОЛ! 2:4!
Д. Мертенс
90'
+2
86'
Желтая карточка
Э. Джеко
79'
ГОЛ! 1:4!
Д. Перотти
73'
ГОЛ! 1:3!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
Д. Мертенс
55'
55'
Желтая карточка
Ф. Фасио
26'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Флоренци
7'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Р. Наингголан
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Руй
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
1
Алиссон
24
Флоренци
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
7
Ундер
10
Джеко
8
Перотти
Остались в запасе
Наполи
Рома
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Наполи - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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