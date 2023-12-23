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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 23 декабря 2023
Рома
23.12.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
76'
Л. Пеллегрини
90+6'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Наполи
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Н'Дика
90'
+6
Желтая карточка
С. Азмун
90'
+5
88'
Замена
Натан
️️️️
Жуан
88'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
87'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
86'
Вторая желтая
В. Осимхен
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
82'
81'
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Руй
ГОЛ! 1:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
76'
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Кристенсен
75'
73'
Желтая карточка
В. Осимхен
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Белотти
71'
Замена
С. Азмун
️️️️
Л. Паредес
71'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
71'
Желтая карточка
Н. Залевски
66'
66'
Красная карточка
М. Политано
62'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
А. Белотти
60'
56'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
С. Лоботка
Желтая карточка
Б. Кристанте
38'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
32'
Желтая карточка
Л. Паредес
29'
28'
Желтая карточка
М. Руй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Lovro Golic
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Риккардо Пагано
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
59
Залевски
5
Паредес
5
Кристенсен
4
Кристанте
8
Бове
11
Белотти
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
15
Жуан
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
5
Кристенсен
2
Челик
2
Челик
5
Кристенсен
11
Белотти
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
11
Белотти
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
5
Паредес
20
Азмун
20
Азмун
5
Паредес
15
Жуан
4
Натан
4
Натан
15
Жуан
68
Лоботка
2
Каюсте
2
Каюсте
68
Лоботка
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
6
Мариу Руй
24
Дзербин
24
Дзербин
6
Мариу Руй
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Рома
Наполи
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Lovro Golic
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Lovro Golic
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Наполи
8
2
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
8
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
19
12
Офсайды
2
1
Количество передач
334
492
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.81
0.69
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Олимпико
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