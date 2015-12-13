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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 13 декабря 2015
Наполи
13.12.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
90'
+2
Желтая карточка
Д. Де Росси
90'
Желтая карточка
Р. Наингголан
89'
Желтая карточка
Н. Гьембер
87'
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Флоренци
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
86'
81'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Я. Фальке
74'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
Д. Мертенс
70'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
66'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
25
Аллан
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
21
Жоржиньо
25
Аллан
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
4-1-2-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
44
Фальке
10
Салах
10
Джеко
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
44
Фальке
23
Гьембер
23
Гьембер
44
Фальке
24
Флоренци
21
Ванкер
21
Ванкер
24
Флоренци
10
Салах
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Салах
Остались в запасе
Наполи
Рома
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
6
Якопо Дези
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Наполи - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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