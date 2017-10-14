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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 14 октября 2017
Рома
14.10.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
20'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
90'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Желтая карточка
Ф. Фасио
79'
Желтая карточка
Д. Де Росси
53'
43'
Желтая карточка
Жоржиньо
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
4-3-1-2
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
33
Перес
7
Пеллегрини
8
Перотти
10
Джеко
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Рома
Наполи
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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