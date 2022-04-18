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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 18 апреля 2022
Наполи
18.04.2022, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Рома
11'
Л. Инсинье (П)
90+1'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Рома
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Т. Абрахам
86'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Н. Дзаньоло
84'
Замена
К. Перес
️️️️
Д. Манчини
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Осимхен
83'
Замена
Жуан
️️️️
Л. Инсинье
82'
80'
Красная карточка
Д. Фузато
75'
Замена
М. Винья
️️️️
С. Оливейра
75'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
71'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Руис
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
68'
Желтая карточка
Л. Инсинье
64'
Желтая карточка
И. Лосано
62'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Лоботка
57'
Желтая карточка
А. Дзаноли
52'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Б. Кристанте
Желтая карточка
К. Кулибали
37'
17'
Желтая карточка
Б. Кристанте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
59
Дзаноли
99
Ангисса
8
Руис
68
Лоботка
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
59
Залевски
3
Ибаньес
6
Смоллинг
2
Карсдорп
23
Манчини
27
Оливейра
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
10
Инсинье
15
Жуан
15
Жуан
10
Инсинье
68
Лоботка
20
Зелински
20
Зелински
68
Лоботка
8
Руис
6
Демме
6
Демме
8
Руис
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
4
Кристанте
22
Мхитарян
22
Мхитарян
4
Кристанте
27
Оливейра
6
Винья
6
Винья
27
Оливейра
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
23
Манчини
23
Перес
23
Перес
23
Манчини
10
Дзаньоло
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Наполи
Рома
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Наполи - Рома
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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