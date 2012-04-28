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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 28 апреля 2012
Рома
28.04.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
41'
Маркиньо
88'
Ф. Симплисио
49'
К. Суньига
67'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Желтая карточка
Ф. Борини
+3
Желтая карточка
Ф. Симплисио
ГОЛ! 2:2!
Ф. Симплисио
Пас отдал
Ж. Талло
Желтая карточка
Маркиньо
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
Г. Хайнце
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Э. Кавани
Замена
Ж. Талло
️️️️
Б. Кркич
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
Замена
Г. Пандев
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 1:1!
К. Суньига
Пас отдал
М. Гамшик
ГОЛ! 1:0!
Маркиньо
Пас отдал
А. Рози
Желтая карточка
Р. Таддеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛАЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПАЗ
77
Маркиньо
ЛП
5
Фернандо Гаго
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
16
Фабио Борини
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
2-3-2-3
18
Лобонц
5
Хайнце
24
Кьер
11
Таддеи
5
Гаго
20
Рози
77
Маркиньо
15
Пьянич
10
Тотти
9
Кркич
16
Борини
3-5-1-1
16
Де Санктис
6
Фернандес
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
5
Гаргано
21
Джемаили
17
Гамшик
18
Суньига
88
Инлер
10
Кавани
5
Гаго
19
Греко
19
Греко
5
Гаго
15
Пьянич
30
Симплисио
30
Симплисио
15
Пьянич
9
Кркич
49
Талло
49
Талло
9
Кркич
10
Кавани
22
Лавесси
22
Лавесси
10
Кавани
21
Джемаили
21
Пандев
21
Пандев
21
Джемаили
Остались в запасе
Рома
Наполи
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Наполи
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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