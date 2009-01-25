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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 25 января 2009
Наполи
25.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 3
Завершен
Рома
17'
Ф. Мексес
31'
Жуан
50'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
Замена
С. Перротта
️️️️
Р. Таддеи
Замена
️️️️
М. Блази
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Салайета
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
Р. Таддеи
ГОЛ! 0:3!
М. Вучинич
Пас отдал
А. Аквилани
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Писарро
Замена
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 0:2!
Жуан
Пас отдал
Д. Писарро
Желтая карточка
М. Пациенца
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мексес
Пас отдал
Д. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
15
Маттео Контини
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Кристиан Маджо
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
5
Вальтер Гаргано
АП
70
Даниеле Маннини
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
11
Родриго Таддеи
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Мирко Вучинич
АП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Давид Писарро
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
1
Николас Гастон Наварро
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Рома
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-4-1-2
33
Джанельо
15
Контини
28
Каннаваро
27
Сантакроче
11
Маджо
24
Пациенца
26
Блази
70
Маннини
5
Гаргано
22
Лавесси
17
Салайета
4-3-1-2
32
Дони
27
Кассетти
4
Жуан
5
Мексес
6
Риисе
16
Де Росси
11
Таддеи
4
Бриги
9
Вучинич
7
Писарро
10
Баптиста
17
Салайета
19
Денис
19
Денис
17
Салайета
11
Таддеи
20
Перротта
20
Перротта
11
Таддеи
7
Писарро
20
Аквилани
20
Аквилани
7
Писарро
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Остались в запасе
Наполи
Рома
11
Андреа Руссотто
ЦФ
1
Николас Гастон Наварро
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
11
Андреа Руссотто
ЦФ
1
Николас Гастон Наварро
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Рома
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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