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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 24 ноября 2024
Наполи
24.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Рома
54'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Рома
90'
+1
Желтая карточка
Б. Кристанте
88'
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Манчини
Замена
М. Фолоруншо
️️️️
Ф. Ангисса
86'
Замена
П. Маццокки
️️️️
М. Политано
86'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
79'
78'
Замена
С. Даль
️️️️
Н. Писилли
78'
Замена
С. Абдулхамид
️️️️
З. Челик
Замена
Д. Нерес
️️️️
Х. Кварацхелия
67'
60'
Желтая карточка
Н. Писилли
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
54'
46'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Л. Пеллегрини
46'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
С. Эль-Шаарави
38'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
4-3-2-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
17
Коне
4
Кристанте
61
Писилли
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
99
Ангисса
14
Фолоруншо
14
Фолоруншо
99
Ангисса
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
61
Писилли
26
Даль
26
Даль
61
Писилли
92
Эль-Шаарави
15
Хуммельс
15
Хуммельс
92
Эль-Шаарави
2
Челик
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Челик
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
23
Манчини
21
Дибала
21
Дибала
23
Манчини
Остались в запасе
Наполи
Рома
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Рома
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
624
367
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.98
0.58
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
0 : 0
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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