Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 29 января 2023
Наполи
29.01.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Рома
17'
В. Осимхен
86'
Д. Симеоне
75'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Рома
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
90'
+2
89'
Замена
К. Вольпато
️️️️
Б. Кристанте
ГОЛ! 2:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
П. Зелински
86'
83'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
К. Смоллинг
83'
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Д. Распадори
️️️️
В. Осимхен
77'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
И. Лосано
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Н. Залевски
73'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
70'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
69'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
69'
Желтая карточка
В. Осимхен
67'
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Спинаццола
Травма
В. Осимхен
42'
33'
Желтая карточка
П. Дибала
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Х. Кварацхелия
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
59
Никола Залевски
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Распадори
18
Распадори
45
Осимхен
11
Лосано
18
Симеоне
18
Симеоне
11
Лосано
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
6
Смоллинг
4
Тахирович
4
Тахирович
6
Смоллинг
4
Кристанте
7
Вольпато
7
Вольпато
4
Кристанте
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
Остались в запасе
Наполи
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Наполи - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Наполи
Рома
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+