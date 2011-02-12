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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 12 февраля 2011
Рома
12.02.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
50'
Э. Кавани (П)
84'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Замена
Д. Маскара
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
П. Каннаваро
Желтая карточка
М. Кассетти
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Симплисио
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Вучинич
Замена
Х. Йебда
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
С. Перротта
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
Жуан
Замена
Ж. Менез
️️️️
Р. Таддеи
+1
Желтая карточка
А. Доссена
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
А. Рози
20'
Желтая карточка
Э. Лавесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ЦП
30
Фабио Симплисио
АП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Андреа Доссена
ЛАЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
27
Кассетти
20
Рози
16
Де Росси
20
Перротта
11
Таддеи
30
Симплисио
22
Боррьелло
9
Вучинич
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
3
Доссена
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
22
Лавесси
10
Кавани
30
Симплисио
19
Греко
19
Греко
30
Симплисио
9
Вучинич
10
Тотти
10
Тотти
9
Вучинич
11
Таддеи
7
Менез
7
Менез
11
Таддеи
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
17
Гамшик
8
Йебда
8
Йебда
17
Гамшик
10
Кавани
25
Маскара
25
Маскара
10
Кавани
Остались в запасе
Рома
Наполи
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Наполи
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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