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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 21 марта 2021
Рома
21.03.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
27'
Д. Мертенс
34'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
90'
+1
Желтая карточка
В. Осимхен
86'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Л. Инсинье
86'
Замена
К. Манолас
️️️️
Н. Максимович
Желтая карточка
Г. Вильяр
85'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Л. Пеллегрини
83'
78'
Желтая карточка
К. Кулибали
73'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
73'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Диавара
70'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
67'
Замена
К. Перес
️️️️
Педро
67'
67'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
64'
Желтая карточка
А. Диавара
59'
47'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
Д. Манчини
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Политано
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Желтая карточка
Р. Ибаньес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
24
Диавара
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
9
Педро
10
Джеко
4-3-2-1
1
Оспина
4
Хюсай
3
Кулибали
52
Максимович
6
Мариу Руй
6
Демме
8
Руис
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Пеллегрини
3
Кумбула
3
Кумбула
7
Пеллегрини
24
Диавара
12
Вильяр
12
Вильяр
24
Диавара
9
Педро
23
Перес
23
Перес
9
Педро
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
52
Максимович
44
Манолас
44
Манолас
52
Максимович
10
Инсинье
8
Бакайоко
8
Бакайоко
10
Инсинье
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
10
Мертенс
45
Осимхен
45
Осимхен
10
Мертенс
Остались в запасе
Рома
Наполи
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Рома - Наполи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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