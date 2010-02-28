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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 28 февраля 2010
Наполи
28.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Рома
75'
Х. Денис
90'
М. Гамшик (П)
59'
Ж. Баптиста (П)
65'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Л. Ринаудо
Замена
Р. Фати
️️️️
Ж. Баптиста
ГОЛ! 1:2!
Х. Денис
Пас отдал
Л. Ринаудо
Замена
К. Суньига
️️️️
У. Кампаньяро
ГОЛ! 0:2!
М. Вучинич
Пас отдал
Р. Таддеи
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
С. Ароника
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛАЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
32
Дони
ВР
16
Марко Мотта
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ПЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
10
Жулио Баптиста
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
3-2-3-2
16
Де Санктис
33
Ринаудо
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
27
Квальярелла
22
Лавесси
4-4-1-1
32
Дони
5
Мексес
8
Бурдиссо
4
Жуан
16
Мотта
11
Таддеи
20
Перротта
16
Де Росси
6
Риисе
10
Баптиста
9
Вучинич
14
Кампаньяро
18
Суньига
18
Суньига
14
Кампаньяро
33
Ринаудо
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Ринаудо
24
Пациенца
19
Денис
19
Денис
24
Пациенца
10
Баптиста
91
Фати
91
Фати
10
Баптиста
Остались в запасе
Наполи
Рома
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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