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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 04 октября 2009
Рома
04.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
37'
Ф. Тотти
63'
Ф. Тотти
25'
Э. Лавесси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
Замена
Х. Денис
️️️️
Л. Чигарини
Замена
К. Суньига
️️️️
Х. Датоло
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Замена
Э. Хоффер
️️️️
П. Каннаваро
Травма
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Кассетти
Желтая карточка
С. Перротта
Замена
Р. Фати
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
С. Перротта
Желтая карточка
М. Вучинич
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
️️️️
Ж. Сержио
Травма
Ж. Сержио
Замена
М. Кассетти
️️️️
М. Мотта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
23
Хесус Датоло
ЛАЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-4-2
12
Сержио
6
Риисе
8
Бурдиссо
3
Андреолли
16
Мотта
20
Перротта
7
Писарро
16
Де Росси
7
Черчи
9
Вучинич
10
Тотти
3-2-3-2
16
Де Санктис
15
Контини
33
Ринаудо
28
Каннаваро
11
Маджо
23
Датоло
5
Гаргано
8
Чигарини
17
Гамшик
22
Лавесси
27
Квальярелла
16
Мотта
27
Кассетти
27
Кассетти
16
Мотта
7
Черчи
91
Фати
91
Фати
7
Черчи
23
Датоло
18
Суньига
18
Суньига
23
Датоло
28
Каннаваро
27
Хоффер
27
Хоффер
28
Каннаваро
8
Чигарини
19
Денис
19
Денис
8
Чигарини
Остались в запасе
Рома
Наполи
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Макс Тонетто
ЛЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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