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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 03 октября 2010
Наполи
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рома
72'
М. Гамшик
81'
Жуан (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
Замена
Х. Соса
️️️️
У. Кампаньяро
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Жуан
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
А. Рози
️️️️
Сисиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
А. Доссена
Замена
Х. Йебда
️️️️
В. Гаргано
Замена
М. Вучинич
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
Д. Писарро
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
М. Бриги
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Андреа Доссена
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
12
Сисиньо
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
7
Жереми Менез
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
7
Давид Писарро
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-1-4-1
16
Де Санктис
3
Доссена
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Ароника
5
Гаргано
24
Пациенца
17
Гамшик
22
Лавесси
11
Маджо
10
Кавани
4-1-3-1-1
18
Лобонц
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
16
Де Росси
7
Писарро
7
Менез
12
Сисиньо
10
Тотти
22
Боррьелло
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
14
Кампаньяро
7
Соса
7
Соса
14
Кампаньяро
5
Гаргано
8
Йебда
8
Йебда
5
Гаргано
12
Сисиньо
20
Рози
20
Рози
12
Сисиньо
7
Менез
4
Бриги
4
Бриги
7
Менез
22
Боррьелло
9
Вучинич
9
Вучинич
22
Боррьелло
Остались в запасе
Наполи
Рома
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Наполи - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Посещаемость:
50000 из 60240 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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