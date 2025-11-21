Введите ваш ник на сайте
«Рубин» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.5

21 ноября 2025 9:36
Рубин - Ахмат
22 нояб. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 16 тур
2.50
Победа «Рубина»
22 ноября на «Ак Барс Арене» в рамках 16 тура Премьер-лиги «Рубин» примет «Ахмат». Казанцы находятся в середине таблицы, но переживают нестабильный отрезок без побед, тогда как гости идут выше зоны риска, однако демонстрируют заметные оборонительные проблемы. Матч важен для обеих сторон с точки зрения турнирного положения, а характер последних игр указывает на нервный и плотный сценарий.

«Рубин»

Команда занимает 7 место с 20 очками. Несмотря на серию из четырех матчей без побед, «Рубин» стабильно находит путь к воротам соперника – забивает в четырех турах подряд, хотя общая результативность невысока: 3 гола за последние пять игр. Основные сложности связаны с реализацией и действиями в обороне – 7 пропущенных за тот же период и средний показатель 1.40. Домашний фактор и успешные очные встречи с «Ахматом» придают хозяевам уверенности.

«Ахмат»

Грозненский клуб располагается на 11 позиции с 16 очками и подходит к игре на фоне серии из трех поражений подряд. Команда активно действует впереди – 8 голов в последних пяти матчах и 1.60 в среднем, однако регулярно допускает серьезные ошибки в защите: 13 пропущенных за тот же отрезок и 2.60 за игру. Такая нестабильность снижает шансы гостей на положительный результат.

Факты о командах

«Рубин»

  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • Забивает в 4 турах подряд
  • 0.60 гола в среднем за 5 игр
  • 1.40 пропущенных в среднем

«Ахмат»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 7 играх подряд
  • 2.60 пропущенных за матч в последних 5 играх
  • 1.60 забитых в среднем

Личные встречи
41% (15)
35% (13)
24% (9)
47
Забитых мячей
35
1.27
В среднем за матч
0.95
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
3 : 3
22.10.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
2 : 0
26.08.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
0 : 2
20.07.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
01.03.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
2 : 0
05.10.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
2 : 1
31.03.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
0 : 1
08.10.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 2
07.03.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
08.08.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 0
17.12.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 1
04.10.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 1
30.11.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 0
29.07.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1 : 0
02.03.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 1
18.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3 : 2
07.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
1 : 0
25.09.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0 : 1
26.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
3 : 1
22.10.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0 : 1
23.04.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
04.10.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
2 : 1
15.03.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
09.08.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
1 : 1
15.05.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ахмат
0 : 0
28.07.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0 : 0
17.03.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Рубин
1 : 2
01.09.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 1
22.07.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
2 : 0
20.03.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
1 : 1
15.08.2010
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Рубин
0 : 0
28.03.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4 : 0
16.08.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 2
11.04.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 3
09.11.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
0 : 0
20.07.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1 : 5
25.09.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
1 : 1
21.05.2005
Ахмат
Прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат»

С учетом текущей формы команд именно «Рубин» выглядит более сбалансированным, особенно в домашних условиях, где ему традиционно удается навязывать сопернику свой темп. «Ахмат» способен забить, но оборона гостей слишком уязвима, что создает преимущество для хозяев в позиционной борьбе. На фоне серии побед казанцев в домашних очных встречах логично ожидать аккуратного, но результативного матча с перевесом в пользу «Рубина».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубин» – коэффициент 2.5
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.90

2.50
Победа «Рубина»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин
18+
  • Читайте нас: 