9 ноября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 11 тура Серии А, в котором «Рома» примет «Удинезе». Хозяева продолжают борьбу за лидерство и идут в зоне Лиги чемпионов, а гости укрепляются в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру в атаке.

«Рома»

Римляне проводят уверенный сезон: после десяти туров у команды 21 очко и 4-е место в таблице. Несмотря на минимальное поражение от «Милана» (0:1) в прошлом туре, в целом форма «Ромы» остаeтся позитивной – три победы в последних четырeх матчах Серии А. Команда демонстрирует надeжность в обороне и гибкость в атаке, хотя не отличается высокой результативностью – всего 6 голов за последние пять игр. Лучший бомбардир – Матиас Соуле (4 гола). «Рома» не позволяет соперникам доминировать на своeм поле и за последние пять домашних матчей пропустила лишь дважды. В еврокубках команда также набрала ход, обыграв «Рейнджерс» (2:0) на выезде, что добавляет уверенности.

«Удинезе»

Гости приятно удивляют на старте сезона, занимая 9-е место с 15 очками. Команда демонстрирует прогресс в атаке – забивает в шести матчах подряд, а Николо Дзаньоло (4 гола за 9 игр) стал настоящим лидером нападения. «Удинезе» старается играть активно даже против топ-клубов, но при этом уязвим в обороне – в последних пяти матчах пропустил 7 мячей. После победы над «Аталантой» (1:0) команда укрепила уверенность, но на выезде результаты остаются нестабильными. Клуб умеет навязывать борьбу, однако нередко теряет концентрацию во второй половине матчей, что может сыграть решающую роль в Риме.

Факты о командах

«Рома»

21 очко и 4-е место после 10 туров

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей

Победы в 3 из 4 последних игр Серии А

Не пропускает в 3 из 5 последних домашних матчей

«Удинезе»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за 5 матчей

9-е место и 15 очков

Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Рома» – «Удинезе»

«Рома» постепенно набирает оптимальную форму и выглядит надeжно в обороне. Команда уверенно играет дома и умеет использовать малейшие ошибки соперника. «Удинезе» в хорошем тонусе, но нестабилен на выезде и часто допускает провалы при стандартах. Матч, вероятно, получится закрытым, с преимуществом хозяев за счeт более высокого класса и опыта. Оптимальным выбором станет ставка на победу «Ромы» с низовым тоталом – сценарий, который часто повторяется в матчах на «Олимпико».

Рекомендованные ставки