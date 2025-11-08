Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рома» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.55

08 ноября 2025 10:57
Рома - Удинезе
09 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Ромы»
Сделать ставку

9 ноября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 11 тура Серии А, в котором «Рома» примет «Удинезе». Хозяева продолжают борьбу за лидерство и идут в зоне Лиги чемпионов, а гости укрепляются в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру в атаке.

«Рома»

Римляне проводят уверенный сезон: после десяти туров у команды 21 очко и 4-е место в таблице. Несмотря на минимальное поражение от «Милана» (0:1) в прошлом туре, в целом форма «Ромы» остаeтся позитивной – три победы в последних четырeх матчах Серии А. Команда демонстрирует надeжность в обороне и гибкость в атаке, хотя не отличается высокой результативностью – всего 6 голов за последние пять игр. Лучший бомбардир – Матиас Соуле (4 гола). «Рома» не позволяет соперникам доминировать на своeм поле и за последние пять домашних матчей пропустила лишь дважды. В еврокубках команда также набрала ход, обыграв «Рейнджерс» (2:0) на выезде, что добавляет уверенности.

«Удинезе»

Гости приятно удивляют на старте сезона, занимая 9-е место с 15 очками. Команда демонстрирует прогресс в атаке – забивает в шести матчах подряд, а Николо Дзаньоло (4 гола за 9 игр) стал настоящим лидером нападения. «Удинезе» старается играть активно даже против топ-клубов, но при этом уязвим в обороне – в последних пяти матчах пропустил 7 мячей. После победы над «Аталантой» (1:0) команда укрепила уверенность, но на выезде результаты остаются нестабильными. Клуб умеет навязывать борьбу, однако нередко теряет концентрацию во второй половине матчей, что может сыграть решающую роль в Риме.

Факты о командах

«Рома»

  • 21 очко и 4-е место после 10 туров
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено за 5 матчей
  • Победы в 3 из 4 последних игр Серии А
  • Не пропускает в 3 из 5 последних домашних матчей

«Удинезе»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за 5 матчей
  • 9-е место и 15 очков
  • Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Личные встречи
72% (28)
8% (3)
21% (8)
72
Забитых мячей
36
1.85
В среднем за матч
0.92
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
2 : 0
09.11.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 2
26.01.2025
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
3 : 0
22.09.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3 : 1
26.11.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
3 : 0
16.04.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 0
04.09.2022
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 1
13.03.2022
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
1 : 0
23.09.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 0
14.02.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 1
03.10.2020
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
0 : 2
02.07.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
0 : 4
30.10.2019
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 0
13.04.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2018
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 2
17.02.2018
Рома
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
23.09.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 1
15.01.2017
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
20.08.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
13.03.2016
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
3 : 1
28.10.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 1
17.05.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
0 : 1
06.01.2015
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 2
17.03.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0 : 1
27.10.2013
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1 : 1
09.03.2013
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 3
28.10.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 1
11.04.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2 : 0
25.11.2011
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
09.04.2011
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 0
20.11.2010
Удинезе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Удинезе
1 : 0
21.04.2010
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
4 : 2
20.03.2010
Удинезе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Рома
2 : 0
04.02.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 1
28.10.2009
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
1 : 1
07.03.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3 : 1
26.10.2008
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 3
13.04.2008
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
2 : 1
02.12.2007
Удинезе
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Удинезе»

«Рома» постепенно набирает оптимальную форму и выглядит надeжно в обороне. Команда уверенно играет дома и умеет использовать малейшие ошибки соперника. «Удинезе» в хорошем тонусе, но нестабилен на выезде и часто допускает провалы при стандартах. Матч, вероятно, получится закрытым, с преимуществом хозяев за счeт более высокого класса и опыта. Оптимальным выбором станет ставка на победу «Ромы» с низовым тоталом – сценарий, который часто повторяется в матчах на «Олимпико».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.55
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Удинезе Рома
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 