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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 20 ноября 2010
Рома
20.11.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
24'
Ж. Менез
56'
М. Боррьелло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Замена
Ф. Мексес
️️️️
Ф. Тотти
Красная карточка
Н. Бурдиссо
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Адриано
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Ф. Симплисио
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Жуан
Замена
А. Санчес
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
30
Фабио Симплисио
ОП
7
Жереми Менез
АП
4
Маттео Бриги
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Джампьеро Пинци
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Сержио
7
Кастеллини
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
30
Симплисио
19
Греко
4
Бриги
7
Менез
10
Тотти
22
Боррьелло
4-3-1-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
22
Исла
35
Кода
6
Домицци
27
Асамоа
88
Инлер
7
Армеро
3
Пинци
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
10
Тотти
5
Мексес
5
Мексес
10
Тотти
7
Менез
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Менез
22
Боррьелло
10
Адриано
10
Адриано
22
Боррьелло
22
Исла
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
22
Исла
88
Инлер
4
Санчес
4
Санчес
88
Инлер
9
Флоро Флорес
19
Денис
19
Денис
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Рома
Удинезе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Рома - Удинезе
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
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