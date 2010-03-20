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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 20 марта 2010
Рома
20.03.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
4 : 2
Завершен
Удинезе
15'
Л. Тони
23'
М. Вучинич
66'
М. Вучинич (П)
82'
М. Вучинич
38'
А. Ди Натале (П)
61'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Замена
М. Тонетто
️️️️
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Паскуале
Замена
С. Петтинари
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 4:2!
М. Вучинич
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
М. Андреолли
️️️️
Р. Фати
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
С. Пепе
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
Жуан
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Вучинич
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Натале
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Р. Фати
ГОЛ! 2:0!
М. Вучинич
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
91
Фати
4
Бриги
20
Перротта
7
Менез
18
Тони
9
Вучинич
4-3-3
1
Ханданович
22
Исла
3
Лукович
25
Сапата
26
Паскуале
23
Саммарко
88
Инлер
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
4
Санчес
10
Ди Натале
9
Вучинич
0
Тонетто
0
Тонетто
9
Вучинич
91
Фати
3
Андреолли
3
Андреолли
91
Фати
7
Менез
18
Петтинари
18
Петтинари
7
Менез
23
Саммарко
3
Пепе
3
Пепе
23
Саммарко
4
Санчес
10
Лоди
10
Лоди
4
Санчес
Остались в запасе
Рома
Удинезе
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Рома - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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