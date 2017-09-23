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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 23 сентября 2017
Рома
23.09.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
12'
Э. Джеко
30'
С. Эль-Шаарави
45'
С. Эль-Шаарави
90'
Й. Стригер Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
90'
ГОЛ! 3:1!
Й. Стригер Ларсен
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Джеко
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
4-3-1-2
1
Алиссон
44
Манолас
11
Коларов
17
Фасио
24
Флоренци
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
8
Перотти
3-4-1-2
1
Биццарри
33
Самир
17
Нуйтинк
33
Анджелла
85
Бехрами
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
21
Янкто
72
Барак
15
Ласанья
11
Лопес
Остались в запасе
Рома
Удинезе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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