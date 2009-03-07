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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 07 марта 2009
Рома
07.03.2009, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
64'
М. Вучинич
57'
Фелипе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
+1
Желтая карточка
А. Санчес
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
М. Вучинич
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Сисиньо
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ди Натале
Красная карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:1!
М. Вучинич
Пас отдал
В. Монтелла
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 0:1!
Фелипе
Пас отдал
А. Ди Натале
Желтая карточка
К. Пануччи
Замена
В. Монтелла
️️️️
Д. Писарро
Травма
Ж. Менез
Желтая карточка
Ф. Мексес
Травма
Фелипе
14'
Желтая карточка
А. Ди Натале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
11
Родриго Таддеи
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
5
Мексес
0
Пануччи
16
Мотта
4
Бриги
11
Таддеи
7
Писарро
16
Де Росси
10
Баптиста
7
Менез
4-4-2
1
Ханданович
25
Сапата
27
Фелипе
35
Кода
26
Паскуале
88
Инлер
3
Пепе
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
10
Баптиста
12
Сисиньо
12
Сисиньо
10
Баптиста
7
Менез
9
Вучинич
9
Вучинич
7
Менез
7
Писарро
0
Монтелла
0
Монтелла
7
Писарро
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4
Санчес
4
Санчес
10
Ди Натале
Остались в запасе
Рома
Удинезе
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Рома - Удинезе
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
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