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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 16 апреля 2023
Рома
16.04.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
37'
Э. Бове
55'
Л. Пеллегрини
90+1'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Удинезе
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Товен
ГОЛ! 3:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Спинаццола
90'
+1
Замена
Б. Тахирович
️️️️
Л. Пеллегрини
90'
86'
Замена
А. Масина
️️️️
И. Удогие
79'
Замена
Ф. Товен
️️️️
И. Саксесс
78'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Л. Самарджич
78'
Замена
И. Несторовски
️️️️
З. Ловрич
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
З. Челик
75'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
74'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
74'
72'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
69'
Пенальти не реализован!
Р. Перейра
Желтая карточка
Д. Манчини
67'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Вейналдум
60'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
А. Белотти
55'
45'
+4
Желтая карточка
К. Эхизибуе
40'
Желтая карточка
И. Саксесс
ГОЛ! 1:0!
Э. Бове
37'
Пенальти не реализован!
Б. Кристанте
37'
35'
Желтая карточка
Р. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Льоренте
2
Челик
4
Кристанте
8
Бове
23
Вейналдум
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
11
Белотти
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
3
Эхизибуе
15
Уолес
13
Удогие
4
Ловрич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Саксесс
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
2
Челик
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Челик
23
Вейналдум
18
Матич
18
Матич
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
4
Тахирович
4
Тахирович
7
Пеллегрини
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
13
Удогие
25
Масина
25
Масина
13
Удогие
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
10
Самарджич
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Самарджич
90
Саксесс
10
Товен
10
Товен
90
Саксесс
4
Ловрич
90
Несторовски
90
Несторовски
4
Ловрич
Остались в запасе
Рома
Удинезе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Рома - Удинезе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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