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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 17 февраля 2018
Удинезе
17.02.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Рома
70'
Д. Ундер
90+1'
Д. Перотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Перотти
Пас отдал
Р. Наингголан
Желтая карточка
Я. Янкто
88'
77'
Желтая карточка
Э. Джеко
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Де Росси
Желтая карточка
С. Перица
62'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
6
Аднан
5
Данило
33
Самир
30
Видмер
7
Де Пауль
85
Бехрами
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
72
Барак
18
Перица
4-2-3-1
1
Алиссон
24
Флоренци
44
Манолас
15
Жуан
17
Фасио
44
Наингголан
16
Де Росси
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Удинезе
Рома
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Удинезе - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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