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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 13 марта 2022
Удинезе
13.03.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Рома
15'
Н. Молина
90+4'
Л. Пеллегрини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Рома
Желтая карточка
Р. Бекао
90'
+4
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Пеллегрини
88'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Желтая карточка
Ж. Макенго
86'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
86'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ж. Деулофеу
86'
85'
Замена
К. Перес
️️️️
Д. Манчини
Замена
М. Зеегелар
️️️️
Н. Перес
82'
73'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Р. Карсдорп
70'
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
65'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
65'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Н. Залевски
47'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
С. Оливейра
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Молина
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
18
Перес
13
Удогие
20
Молина
17
Макенго
18
Яяло
37
Перейра
23
Бету
10
Деулофеу
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
59
Залевски
27
Оливейра
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
18
Перес
4
Зеегелар
4
Зеегелар
18
Перес
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
10
Деулофеу
23
Пуссетто
23
Пуссетто
10
Деулофеу
2
Карсдорп
17
Верету
17
Верету
2
Карсдорп
27
Оливейра
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
27
Оливейра
23
Манчини
23
Перес
23
Перес
23
Манчини
59
Залевски
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
59
Залевски
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
Остались в запасе
Удинезе
Рома
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Удинезе - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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