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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 28 октября 2009
Удинезе
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Рома
21'
А. Флоро Флорес
84'
А. Флоро Флорес
42'
Д. Де Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Бриги
Желтая карточка
А. Ди Натале
ГОЛ! 2:1!
А. Флоро Флорес
Вторая желтая
Д. Баста
Желтая карточка
С. Губерти
Замена
С. Пепе
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Мотта
Замена
М. Исла
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
М. Мотта
Желтая карточка
Д. Баста
Замена
М. Андреолли
️️️️
М. Кассетти
Желтая карточка
Д. Де Росси
Красная карточка
Р. Таддеи
Замена
А. Лукович
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
М. Кассетти
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Росси
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Д. Паскуале
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Рома
32
Дони
ВР
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
0
Адриан Пит
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
26
Паскуале
35
Кода
25
Сапата
8
Баста
27
Асамоа
88
Инлер
10
Д'Агостино
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4
Санчес
4-5-1
32
Дони
16
Мотта
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
11
Таддеи
20
Перротта
4
Бриги
16
Де Росси
8
Губерти
9
Вучинич
26
Паскуале
3
Лукович
3
Лукович
26
Паскуале
88
Инлер
22
Исла
22
Исла
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
3
Пепе
10
Д'Агостино
27
Кассетти
3
Андреолли
3
Андреолли
27
Кассетти
16
Мотта
12
Сисиньо
12
Сисиньо
16
Мотта
4
Бриги
10
Баптиста
10
Баптиста
4
Бриги
Остались в запасе
Удинезе
Рома
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Адриан Пит
ЦП
12
Жулио Сержио
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
0
Адриан Пит
ЦП
12
Жулио Сержио
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Рома
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
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