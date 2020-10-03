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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 03 октября 2020
Удинезе
03.10.2020, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Рома
55'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
90'
+4
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Э. Джеко
Замена
И. Несторовски
️️️️
Р. Перейра
86'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Р. Бекао
86'
84'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Л. Пеллегрини
83'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Педро
Желтая карточка
Самир
79'
71'
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Т. Арслан
62'
Замена
Н. Молина
️️️️
Х. тер Авест
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
61
Марко Балларини
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Муссо
33
Самир
87
Де Майо
5
тер Авест
2
Оувеян
50
Бекао
7
Де Пауль
30
Арслан
37
Перейра
77
Окака-Чука
15
Ласанья
3-2-2-2-1
83
Миранте
23
Манчини
3
Ибаньес
3
Кумбула
18
Сантон
37
Спинаццола
22
Мхитарян
17
Верету
9
Педро
7
Пеллегрини
10
Джеко
5
тер Авест
2
Молина
2
Молина
5
тер Авест
50
Бекао
28
Кулибали
28
Кулибали
50
Бекао
30
Арслан
45
Форестьери
45
Форестьери
30
Арслан
37
Перейра
90
Несторовски
90
Несторовски
37
Перейра
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
9
Педро
4
Кристанте
4
Кристанте
9
Педро
10
Джеко
12
Вильяр
12
Вильяр
10
Джеко
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
Остались в запасе
Удинезе
Рома
22
Петар Мичин
ЦФ
61
Марко Балларини
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
13
Пау Лопес
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Петар Мичин
ЦФ
61
Марко Балларини
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Мануэль Гаспарини
ВР
12
Николас
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Остались в запасе
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
13
Пау Лопес
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Удинезе - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Удинезе Арена
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