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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 02 июля 2020
Рома
02.07.2020, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
12'
К. Ласанья
78'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Желтая карточка
Р. Ибаньес
89'
81'
Замена
Самир
️️️️
Й. Стригер Ларсен
78'
ГОЛ! 0:2!
И. Несторовски
Пас отдал
Р. Де Пауль
Замена
Э. Джеко
️️️️
Н. Калинич
72'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Ф. Фасио
72'
Желтая карточка
Г. Вильяр
68'
65'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. Зеегелар
65'
Замена
И. Несторовски
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Диавара
63'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Б. Перес
63'
57'
Замена
С. Фофана
️️️️
Уолес
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Ундер
46'
46'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
К. Ласанья
45'
+2
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Красная карточка
Д. Перотти
30'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Ласанья
Пас отдал
Р. Де Пауль
11'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Рома
45
Маттео Кардинали
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
20
Мартин Палумбо
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-1-2-1-3
83
Миранте
11
Коларов
17
Фасио
6
Смоллинг
24
Диавара
33
Перес
4
Кристанте
7
Ундер
9
Калинич
8
Перотти
23
Перес
4-4-2
1
Муссо
87
Де Майо
17
Нуйтинк
50
Бекао
4
Зеегелар
7
Де Пауль
18
Яяло
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
77
Окака-Чука
15
Ласанья
33
Перес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Перес
7
Ундер
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Ундер
17
Фасио
3
Ибаньес
3
Ибаньес
17
Фасио
24
Диавара
12
Вильяр
12
Вильяр
24
Диавара
9
Калинич
10
Джеко
10
Джеко
9
Калинич
17
Стригер Ларсен
33
Самир
33
Самир
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
5
тер Авест
5
тер Авест
4
Зеегелар
15
Уолес
42
Фофана
42
Фофана
15
Уолес
15
Ласанья
91
Теодорчик
91
Теодорчик
15
Ласанья
77
Окака-Чука
90
Несторовски
90
Несторовски
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Рома
Удинезе
45
Маттео Кардинали
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Кен Сема
ЛП
61
Марко Балларини
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
45
Маттео Кардинали
ВР
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Кен Сема
ЛП
61
Марко Балларини
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Рома - Удинезе
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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