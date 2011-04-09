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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 09 апреля 2011
Удинезе
09.04.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Рома
88'
А. Ди Натале
57'
Ф. Тотти (П)
90+3'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
+3
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
Й. Риисе
Желтая карточка
К. Асамоа
+2
Желтая карточка
Д. Пинци
+1
Желтая карточка
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Б. Корради
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Домицци
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
Замена
Б. Корради
️️️️
Х. Денис
Замена
С. Перротта
️️️️
М. Бриги
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Абди
Замена
Р. Таддеи
️️️️
А. Рози
Желтая карточка
А. Абди
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
М. Кассетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
7
Давид Писарро
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
6
Домицци
22
Исла
25
Сапата
4
Бенатиа
7
Армеро
22
Абди
3
Пинци
27
Асамоа
10
Ди Натале
19
Денис
4-2-3-1
32
Дони
27
Кассетти
8
Бурдиссо
4
Жуан
6
Риисе
16
Де Росси
7
Писарро
20
Рози
4
Бриги
9
Вучинич
10
Тотти
22
Абди
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Абди
19
Денис
9
Корради
9
Корради
19
Денис
6
Домицци
11
Выдра
11
Выдра
6
Домицци
4
Бриги
20
Перротта
20
Перротта
4
Бриги
20
Рози
11
Таддеи
11
Таддеи
20
Рози
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
Остались в запасе
Удинезе
Рома
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Удинезе - Рома
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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